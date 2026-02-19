Nie ustąpię w doprowadzaniu do przywrócenia organów konstytucyjnych obywatelom; mamy plan B i będziemy go realizować - mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek po tym, jak prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że zawetował nowelizację ustawy o KRS.
Zdaniem ministra Żurka prezydent poprzez weto "pogłębi chaos oraz wydłuży postępowania, które najbardziej doskwierają Polakom".
Odpowiedzialność za weto spada na prezydenta. Od jutra odpowiedzialność za przewlekłość w sądach spada na prezydenta. To on będzie musiał stanąć i powiedzieć obywatelom, dlaczego procesy za Ziobry zostały wydłużone. Ja nie ustąpię w doprowadzeniu do przywrócenia organów konstytucyjnych obywatelom. Mamy plan B i będziemy go realizować - mówił minister Żurek.
Prezydent Karol Nawrocki w czwartek ogłosił, że zawetował nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz powiązaną z nią nowelę Kodeksu wyborczego. Poinformował też o przedstawieniu własnej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej praworządności i prawa do sądu.
Prezydent Nawrocki zapowiedział także, że jeśli propozycje dialogu zostaną odrzucone, ostatecznie zwróci się on z wnioskiem o referendum w sprawie "przywrócenia normalności w funkcjonowaniu sądów".
Niech zdecydują obywatele, to ich głos zawsze jest najważniejszy - powiedział prezydent Nawrocki w opublikowanym nagraniu.
Po ogłoszeniu decyzji przez prezydenta Karola Nawrockiego głos zabrał premier Donald Tusk. "Szykują się kolejne weta. Tak na ślepo, byle zaszkodzić. To nie jest prezydent polskich spraw" - napisał Donald Tusk.