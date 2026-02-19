Nie ma przestrzeni na rekompensaty dla samorządów za świadome decyzje dotyczące zorganizowania dodatkowej lekcji religii - wskazuje minister edukacji Barbara Nowacka. Polityk zabrała również głos w sprawie pensji dla nauczycieli i źródła ich finansowania.

Rząd nie przewiduje rekompensat dla samorządów za dodatkowe lekcje religii / Leszek Szymański / PAP

Minister Barbara Nowacka podkreśliła, że rząd nie przewiduje rekompensat dla samorządów finansujących dodatkowe lekcje religii.

Szefowa MEN ponownie zapowiedziała powiązanie wynagrodzeń nauczycieli ze wskaźnikami gospodarczymi.

Minister edukacji Barbara Nowacka w rozmowie z Serwisem Samorządowym PAP podkreśliła, że rząd nie przewiduje rekompensat dla samorządów, które zdecydują się finansować dodatkowe lekcje religii ponad ustalony wymiar. Od września ub.r. religia lub etyka w szkołach jest realizowana w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Nowacka podkreśliła, że decyzja o organizacji dodatkowych zajęć religii jest autonomiczną decyzją samorządów.

Minister odniosła się także do postulatów, by to rząd, a nie samorządy, finansował wynagrodzenia nauczycieli. Jej zdaniem, takie rozwiązanie wymagałoby gruntownej zmiany systemu finansowania oświaty. Nowacka argumentowała, że w dużym kraju, jakim jest Polska, model zdecentralizowany, w którym samorządy odpowiadają za edukację, jest bardziej efektywny niż centralne zarządzanie.

Samorząd, który traktuje oświatę jako inwestycję, rzadko kiedy mówi o luce edukacyjnej. To też kwestia ułożenia priorytetów. Samorząd jest dla mieszkańców, a najważniejszym elementem budującym wspólnotę jest istnienie szkoły - zaznaczyła.

Wynagrodzenie nauczycieli

Szefowa resortu edukacji ponownie zapowiedziała powiązanie wynagrodzeń nauczycieli ze wskaźnikami gospodarczymi. Wcześniej informowała, że trwają w tej sprawie zaawansowane rozmowy z Ministerstwem Finansów.

Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia ws. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, w 2026 r. wzrosną one o 3 proc. w stosunku do minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego z 2025 r. Tym samym wzrosną również inne składniki wynagrodzenia nauczycieli uzależnione od wysokości wynagrodzenia zasadniczego.

MEN zaznacza, że wysokość wzrostu wynagrodzenia zasadniczego wynika z 3-procentowego wzrostu wynagrodzenia średniego w związku z ustawą budżetową na 2026 r. w zakresie kwoty bazowej dla nauczycieli. Propozycję resortu negatywnie oceniają związki zawodowe.