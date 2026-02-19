Zbigniewa Boguckiego, szefa kancelarii prezydenta, w Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy m.in. o powody rezygnacji Karola Nawrockiego w spotkaniu Rady Pokoju. Skąd taka decyzja głowy państwa? Zamiast prezydenta do Waszyngtonu poleciał Marcin Przydacz. Czy kancelaria uległa presji rządu? Co udało się uzyskać szefowi Biura Polityki Międzynarodowej?
Karol Nawrocki zapowiadał, że zaproponuje swoje poprawki do ustawy o SAFE. Nic takiego się nie wydarzyło. Czy to przesądzone, że prezydent zawetuje ustawę?
Co z nominacjami ambasadorskimi? Czy w tej sprawie toczą się rozmowy z MSZ? Jest szansa na kompromis z Radosławem Sikorskim?
