Zbigniewa Boguckiego, szefa kancelarii prezydenta, w Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy m.in. o powody rezygnacji Karola Nawrockiego w spotkaniu Rady Pokoju. Skąd taka decyzja głowy państwa? Zamiast prezydenta do Waszyngtonu poleciał Marcin Przydacz. Czy kancelaria uległa presji rządu? Co udało się uzyskać szefowi Biura Polityki Międzynarodowej?

Zbigniew Bogucki / Jakub Rutka / RMF FM

Karol Nawrocki zapowiadał, że zaproponuje swoje poprawki do ustawy o SAFE. Nic takiego się nie wydarzyło. Czy to przesądzone, że prezydent zawetuje ustawę?

Co z nominacjami ambasadorskimi? Czy w tej sprawie toczą się rozmowy z MSZ? Jest szansa na kompromis z Radosławem Sikorskim?

