​Były książę Andrzej został zwolniony z policyjnego aresztu w czwartek wieczorem - podała agencja Reutera. Brat króla Karola III został zatrzymany przez policję tego samego dnia, pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego w związku z oskarżeniami, jakoby miał wysyłać poufne dokumenty rządowe do Jeffreya Epsteina. Brytyjskie media donoszą, że jego przesłuchanie trwało niemal 12 godzin.

Były książę Andrzej / KIRSTY WIGGLESWORTH/AFP / East News

Świadek agencji Reutera widział byłego księcia Andrzeja opuszczającego budynek policji w Aylsham, we wschodniej Anglii. Jak donoszą brytyjskie media, Mountbatten-Windsor był przesłuchiwany przez niemal 12 godzin.

Były książę został zatrzymany w czwartek rano pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego - przekazała telewizja BBC. Najprawdopodobniej chodzi o przekazywanie poufnych dokumentów Epsteinowi. Dziś Andrzej obchodzi 66. urodziny.

W sieci pojawiła się fotografia, która zdaniem brytyjskich mediów przedstawia brata króla Karola III opuszczającego budynek policji na tylnym siedzeniu samochodu.