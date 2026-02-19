​Były książę Andrzej został zwolniony z policyjnego aresztu w czwartek wieczorem - podała agencja Reutera. Brat króla Karola III został zatrzymany przez policję tego samego dnia, pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego w związku z oskarżeniami, jakoby miał wysyłać poufne dokumenty rządowe do Jeffreya Epsteina. Brytyjskie media donoszą, że jego przesłuchanie trwało niemal 12 godzin.

Świadek agencji Reutera widział byłego księcia Andrzeja opuszczającego budynek policji w Aylsham, we wschodniej Anglii. Jak donoszą brytyjskie media, Mountbatten-Windsor był przesłuchiwany przez niemal 12 godzin.

Były książę został zatrzymany w czwartek rano pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego - przekazała telewizja BBC. Najprawdopodobniej chodzi o przekazywanie poufnych dokumentów Epsteinowi. Dziś Andrzej obchodzi 66. urodziny.

W sieci pojawiła się fotografia, która zdaniem brytyjskich mediów przedstawia brata króla Karola III opuszczającego budynek policji na tylnym siedzeniu samochodu.

Policja Thames Valley poinformowała, że "aresztowany mężczyzna" został "zwolniony pod nadzorem".

Więcej informacji wkrótce.