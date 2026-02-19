Polski śmigłowiec wziął udział w akcji ratunkowej, która rozegrała się w czwartek nad wodami Bałtyku. Załoga śmigłowca Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej wyruszyła na pomoc mężczyźnie, który wymagał pilnej pomocy medycznej na statku oddalonym o ok. 25 mil morskich (ok. 46 km) od Łeby.

Fot. załoga śmigłowca W-3WARM / Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych / X /

Akcja polskich lotników nad Bałtykiem

Polski śmigłowiec poderwano w czwartek, gdy służby otrzymały zgłoszenie o potrzebie natychmiastowej ewakuacji medycznej mężczyzny z pokładu statku znajdującego się daleko od brzegu.

Dzięki sprawnej koordynacji działań służby błyskawicznie dotarły na jednostkę na wodach Bałtyku. Była ona oddalona około 25 mil morskich (ok. 46,3 km) od Łeby w woj. pomorskim.

Mężczyzna wymagający specjalistycznej pomocy został bezpiecznie przetransportowany do szpitala w Wejherowie w woj. pomorskim, gdzie natychmiast trafił pod opiekę lekarzy.