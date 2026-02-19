Co najmniej trzy osoby zginęły, a 10 zostało rannych w czwartek w Santiago, stolicy Chile, w wyniku eksplozji ciężarówki przewożącej skroplony gaz - poinformowała policja, na którą powołała się agencja Reutera.

Santiago, Chile. Ciężarówka z gazem eksplodowała / RODRIGO ARANGUA/AFP / East News

Kierowca ciężarówki przewożącej gaz stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierkę, co spowodowało eksplozję oraz pożar, który objął siedem mniejszych pojazdów i rozprzestrzenił się na teren pobliskiego przedsiębiorstwa - przekazał szef chilijskiej policji Victor Vielma.

Pożar wywołany wybuchem wymagał interwencji wielu jednostek ratowniczych.

W wyniku zdarzenia zginęły co najmniej trzy osoby.

Policja poinformowała, że w wyniku wypadku 10 osób odniosło obrażenia o różnym stopniu ciężkości i zostało przewiezionych do pobliskich szpitali.

Główny Szpital Ratunkowy w Santiago podał, że jedna osoba jest w stanie krytycznym.