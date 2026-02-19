Czy reforma Krajowej Rady Sądownictwa definitywnie legła w gruzach? Jak koalicja rządząca chce uporządkować sytuację w sądach? Co sądzi o zarzutach prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy? Na te i inne pytania odpowie Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości i poseł Koalicji Obywatelskiej, który będzie gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24. Zapraszamy!

Na początku lutego grupa posłów złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, w którym podważa przepisy regulujące wybór sędziów TK przez Sejm. Czy rozstrzygnięcie w tej sprawie może zablokować powołanie przez koalicję rządzącą sędziów na sześć wakatów? Dlaczego partnerzy koalicyjni tak długo zwlekali z obsadzaniem miejsc w Trybunale Konstytucyjnym?

Zapytamy także o to, czy po podziale Polski 2050 będzie nowa umowa koalicyjna. Czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powinna definitywnie zapomnieć o tece wicepremiera? Czy rozpad Polski 2050 grozi stabilności koalicji rządzącej?

