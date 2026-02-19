Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zdecydował o przedłużeniu obowiązujących sankcji wobec Rosji o kolejny rok. Decyzja została ogłoszona w oficjalnym dokumencie Białego Domu i jest odpowiedzią na trwającą agresję Rosji wobec Ukrainy.

Donald Trump przedłużył sankcje USA wobec Rosji na kolejny rok /Cover Images/East News /East News



Jak wynika z dokumentu przekazanego do amerykańskiego Federalnego Rejestru , rosyjska agresja przeciwko Ukrainie wciąż stanowi "niezwykłe i nadzwyczajne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego oraz polityki zagranicznej USA".

W związku z tym stan nadzwyczajny, wprowadzony dekretem wykonawczym nr 13660 z 2014 roku, zostaje utrzymany na kolejny rok po 6 marca 2026 roku.

Dekret 13660, wydany po aneksji Krymu przez Rosję, umożliwia nakładanie sankcji na osoby i organizacje odpowiedzialne za naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, a także za przywłaszczenie majątku ukraińskiego narodu. W kolejnych latach lista objętych sankcjami była rozszerzana dodatkowymi dekretami.

Mowa o sankcjach USA nałożonych w 2014, 2018 i 2022 roku.

Jak wcześniej informował sekretarz stanu USA Marco Rubio, administracja amerykańska praktycznie wyczerpała możliwości wprowadzania nowych sankcji wobec Rosji. Kolejne działania mają koncentrować się na skutecznym egzekwowaniu już obowiązujących restrykcji.

Decyzja USA wpisuje się w szerszy kontekst międzynarodowych działań przeciwko Rosji. Równolegle Komisja Europejska przedstawiła 20. pakiet sankcji , obejmujący m.in. sektor energetyczny, handel i finanse.

Dokument z decyzją Donalda Trumpa nie został jeszcze oficjalnie opublikowany.

Datę publikacji przewidziano na piątek 20 lutego. Następnie dokument zostanie przekazany Kongresowi.