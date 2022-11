Do ponad 40 kolizji drogowych doszło od północy do rana na drogach Lubelszczyzny. W Piaskach Wielkich na zjeździe z drogi S17 w kierunku Zamościa zderzyły się dwa TIR-y, na tej samej drodze w Snopkowie pojazd ciężarowy wjechał do rowu uszkadzając bariery energochłonne.

Kolizja dwóch ciężarówek / KWP Lublin / Policja W związku z opadami śniegu warunki drogowe w regionie znacznie się pogorszyły. Policja apeluje o ostrożność. Padający śnieg i śliska nawierzchnia wymaga od kierowców wzmożonej czujności i dostosowania techniki jazdy do pogody. Jak informuje lubelska policja przed g. 5 na zjeździe z drogi S17 w kierunku Zamościa w miejscowości Piaski Wielkie 45-letni kierowca z Ukrainy nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył w drugi pojazd ciężarowy, który zatrzymał się z powodu oblodzenia jezdni. Kierowcy pojazdów byli trzeźwi. Policjanci wytyczyli objazdy. W powiecie chełmskim, kierujący citroenem nie dostosował prędkości do warunków na drodze i uderzył w tył poprzedzającego go volvo, a później odbił się od niego i zderzył się z jadącym z naprzeciwka samochodem ciężarowym. Do kolizji doszło także w powiecie biłgorajskim na trasie W853 w rejonie Siedlisk. 57- letni mieszkaniec powiatu zamojskiego kierując autobusem marki Iveco stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bok jadącego z naprzeciwka ciężarowego manna, którym kierował 58 letni mieszkaniec powiatu mieleckiego. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Kierujący byli trzeźwi. W powiecie bialskim z naczepy ciężarowego mercedesa spadł lód i uderzy w inne auto. Kierowcom nic się nie stało. Policjanci przypominają, że padający śnieg utrudnia widoczność, a mokra nawierzchnia powoduje, że droga hamowania samochodu znacznie się wydłuża. Oprócz zachowania czujności na drodze, policja apeluje także o odpowiednie przygotowanie samochodu do jazdy: odśnieżenie dachu i usunięcie oblodzenia z szyb. Zobacz również: ​Utrudnienia drogowe na Lubelszczyźnie. W stolicy regionu opóźnione autobusy

Rodziny ofiar z Przewodowa otrzymają wsparcie przyznane przez premiera

Operacja mózgu bez narkozy po raz pierwszy w Lublinie w języku ukraińskim

Lubelskie: Potrącony 18-latek trafił do szpitala