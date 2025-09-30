Na pierwszy rzut oka było widać, że to auto nie nadaje się do jazdy. Policjanci z lubelskiej drogówki podczas patrolowania drogi ekspresowej S12 zauważyli dostawczego busa, który chwile świetności już dawno miał za sobą. Samochód miał pęknięte elementy nadwozia, rama była skorodowana i wyciekał olej. Podróż zakończyła się na lawecie.

Stan techniczny auta był fatalny / Policja Lublin / Policja

W piątek policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie patrolowali drogę ekspresową S12. W pewnym momencie mundurowi zwrócili uwagę na dostawczego mercedesa. Auto już na pierwszy rzut oka wyglądało na niesprawne techniczne.

Kierujący został zatrzymany do kontroli. Policjanci stwierdzili, że w samochodzie były pęknięte elementy nadwozia, rama była nadmiernie skorodowana. Zauważyli też znaczny wyciek oleju.

Korozja ramy / Policja Lublin / Policja

Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny. Kierowca dostał mandat. Nie mógł też dalej jechać.

Mercedes został odwieziony na lawecie.

Stan techniczny mercedesa od razu wzbudził podejrzenia policjantów / Policja Lublin / Policja