Nawet dożywotnie więzienie grozi 19-letniemu nożownikowi z Lublina. Mężczyzna zaatakował 31-latka na klatce schodowej.

Policjant z 19-letnim nożownikiem / KMP Lublin / Policja

31-latek został zaatakowany w piątek na klatce schodowej przed swoim mieszkaniem w Lublinie. Otrzymał trzy ciosy w brzuch. W ciężkim stanie trafił do szpitala.

Nożownik uciekł, ale został namierzony dzięki analizie nagrań z monitoringu. Policjanci ustalili, że 19-latek jest w autobusie. Zatrzymali go na ul. Lipowej. Mężczyzna był pijany i miał przy sobie nóż użyty do ataku.

19-latek przyznał się do winy. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu nawet dożywocie.

Motyw działania nożownika nie jest jeszcze jasny.