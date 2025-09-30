Tanie podróże na wyciągnięcie ręki. Air Arabia ogłasza masową wyprzedaż milionów miejsc na swoich trasach. Aby skorzystać z promocji, należy zarezerwować bilety do 12 października 2025 roku.

Milion biletów w promocyjnej cenie

Air Arabia, jeden z największych tanich przewoźników na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, wystartował z wyjątkową promocją. W ramach "super wyprzedaży miejsc" linia oferuje aż milion biletów w atrakcyjnych cenach. Najtańsze bilety w jedną stronę można kupić już od 138 złotych.

Aby skorzystać z promocji, należy zarezerwować bilety między 29 września a 12 października 2025 roku. Okres podróży obejmuje daty od 17 lutego do 24 października 2026 roku. Linie lotnicze podkreślają, że liczba miejsc w promocyjnych cenach jest ograniczona i zależy od dostępności.

Szeroki wybór kierunków

Air Arabia obsługuje ponad 200 tras. Promocja obejmuje połączenia z Europy, w tym z Polski, a w ofercie linii lotniczej znajdują się wiele ciekawych destynacji.

Wyprzedaż to doskonała szansa na tanie podróże do takich miast jak Doha, Dżudda, Amman czy inne popularne kierunki w regionie Zatoki Perskiej. Specjalne ceny obowiązują również na trasach do Indii, Pakistanu, Bangladeszu i Sri Lanki. Przewoźnik zachęca do szybkiego podejmowania decyzji, ponieważ zainteresowanie promocją jest bardzo duże.