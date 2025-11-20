14-latek został ugodzony nożem w brzuch w czwartek w Bydgoszczy. Do zdarzenia doszło w kabinie przebieralni jednego ze sklepów w centrum handlowym. Nastolatek trafił do szpitala i obecnie nie wiadomo, w jakim jest stanie. Podejrzewany i zatrzymany w tej sprawie jest 21-latek. Grozi mu dożywocie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Atak w sklepowej przebieralni

Do brutalnego ataku doszło w czwartek po południu w centrum handlowym w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej.

14-latek został ugodzony nożem - przekazała nadkom. Lidia Kowalska, rzecznik prasowa bydgoskiej policji. Personel sklepu i ochroniarze przekazali funkcjonariuszom policji, że do ataku doszło w jednej z kabin przebieralni.

Nastolatek został przewieziony do szpitala z raną brzucha. Obecnie nie wiadomo, w jakim stanie się znajduje.

Ochroniarze ze sklepu ujęli 21-latka, którego przekazano policji.

Najprawdopodobniej to ten mężczyzna ma związek z tym zdarzeniem. Został przewieziony do komisariatu policji na bydgoskim Śródmieściu, gdzie przeprowadzone zostaną z nim dalsze czynności w kierunku usiłowania zabójstwa - powiedziała nadkom. Kowalska.

Zatrzymany mężczyzna był trzeźwy. Za usiłowanie zabójstwa grozi kara nawet dożywotniego więzienia.