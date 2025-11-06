24-latek bez powodu ugodził nożem przypadkowego przechodnia w Sulęcinie (woj. lubuskie). Zdarzenie miało miejsce w czwartek 30 października. Zaatakowany mężczyzna zdołał o własnych siłach dotrzeć do swojej rodziny, która udzieliła mu pomocy i wezwała policję. Na podstawie rysopisu, już po kilkudziesięciu minutach mundurowi złapali nożownika. Teraz grozi mu do 20 lat więzienia.

24-letni nożownik zatrzymany przez policjantów / Policja Lubuska / Policja

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Brutalny atak na przypadkowego przechodnia

Na jednej z ulic Sulęcina, w czwartek 30 października doszło do brutalnego ataku. 24-latek bez powodu ugodził nożem w szyję przypadkowego przechodnia, następnie uciekł. Zaatakowanemu udało się dotrzeć do rodziny o własnych siłach.

Bliscy ofiary udzielili mu pomocy i powiadomili odpowiednie służby. Funkcjonariusze na podstawie zeznań sporządzili rysopis sprawcy. Już po krótkim czasie jeden z partoli policji zauważył mężczyznę, który odpowiadał opisowi.

Zauważona osoba na widok radiowozu zaczęła uciekać. Policjanci zaczęli więc gonić go pieszo i dzięki temu udało się złapać mężczyznę. Okazało się, że był znany służbom z wcześniejszych przestępstw.

Usłyszał zarzut m.in. usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sąd aresztował 24-latka na trzy miesiące. Teraz grozi mu do 20 lat więzienia.