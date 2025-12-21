Policjanci zatrzymali 26-letniego mężczyznę, który ugodził nożem innego mężczyznę w centrum Gdańska - dowiedział się reporter RMF FM Michał Krasoń. Do ataku doszło po godzinie 13.00 w niedzielę przy ulicy Stągiewnej. Chwilę po otrzymaniu zgłoszenia funkcjonariusze zdobyli wizerunek podejrzanego i zatrzymali go kilka ulic dalej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Gdańscy policjanci po godz. 13:00 w niedzielę otrzymali zgłoszenie, że przy ul. Stągiewnej doszło do ugodzenia nożem. Ranny został mężczyzna - przewieziono go do szpitala.

Niedługo po tym, jak do policji wpłynęła informacja o ataku, mundurowi zdobyli wizerunek podejrzanego mężczyzny. Zatrzymano go kilka ulic dalej od miejsca zdarzenia.

W rejonie Targu Drzewnego został zatrzymany 26-letni mężczyzna - obywatel Polski. Mężczyzna został doprowadzony do komisariatu, gdzie prowadzone są z nim czynności - mówił asp. szt. Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji.

Mężczyzna ugodzony nożem przechodzi badania w szpitalu.