19-letni Ukrainiec wydalony z Polski. Decyzja zapadła po licznych konfliktach z prawem, których dopuścił się młody mężczyzna. Oprócz poważnych zarzutów związanych z narkotykami, na jego koncie znalazły się także przestępstwa wobec partnerki. 19-latek nie będzie mógł wrócić do Polski przez najbliższe lata.

/ Lubelska Policja /

Jak informuje podinspektor Kamil Gołębiowski z lubelskiej komendy, 19-latek był już wcześniej notowany przez policję.

"Był notowany za wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków oraz udzielania środków odurzających. Pomimo młodego wieku odbywał karę pozbawienia wolności oraz był tymczasowo aresztowany" - relacjonuje Gołębiowski.

Groźby i przemoc wobec partnerki

To jednak nie koniec przewinień młodego obywatela Ukrainy. 30 września został on zatrzymany w związku z kolejnym incydentem.

Tym razem chodziło o uszkodzenie ciała oraz kierowanie gróźb karalnych wobec swojej partnerki. W tej sprawie usłyszał już zarzuty.



Ze względu na liczne naruszenia porządku prawnego, policjanci zdecydowali się wystąpić do straży granicznej w Lublinie z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu do kraju.

19-latek już opuścił Polskę. Mężczyzna otrzymał również zakaz ponownego wjazdu do Polski i innych krajów strefy Schengen przez najbliższe 5 lat.