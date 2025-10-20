Nawet 1,5 mln złotych mogły być warte narkotyki, które posiadał zatrzymany przez CBŚP 57-letni Mariusz K. Znaleziono u niego 40 kg nielegalnych substancji. To nie pierwszy raz, kiedy wpadł w ręce organów ścigania.

Zatrzymany pojazd z narkotykami / CBŚP / CBŚP

57-letni Mariusz K. zatrzymany przez CBŚP po znalezieniu w jego aucie 26 paczek i dodatkowych pakunków w mieszkaniu - łącznie 40 kg nielegalnych konopi o wartości na czarnym rynku do 1,5 mln zł.

Funkcjonariusze wpadli na trop podejrzanego dzięki informacji o przewozie narkotyków Dacią; podczas kontroli odkryto 4 czarne torby z substancjami odurzającymi.

Sąd Rejonowy w Toruniu zastosował tymczasowy areszt, a mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości i obrotu narkotykami w warunkach recydywy.

Narkotyki warte 1,5 mln zł

W pierwszej połowie października CBŚP zatrzymało 57-letniego Mariusza K. podejrzanego o obrót narkotykami. Funkcjonariusze wcześniej uzyskali informacje, które wskazywały, że podejrzany przewozi narkotyki samochodem. Ustalono, że w dacii, którą jeździł podejrzany, miały się znajdować duże ilości zabronionych substancji.

Policjanci zatrzymali więc do kontroli samochód i jadącego nim Mariusza K. Jak się okazało, w pojeździe znaleziono cztery czarne torby, a w nich aż 26 paczek z nielegalnymi konopiami.

Ponadto przeszukano mieszkanie podejrzanego. Znaleziono tam więcej pakunków z narkotykami. Łącznie 57-latek posiadał aż 40 kg nielegalnych substancji. Ich wartość na czarnym rynku mogła sięgnąć nawet 1,5 mln zł.

Sąd rejonowy w Toruniu zdecydował, że Mariusz K. trafi do tymczasowego aresztu. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków, a także uczestnictwa w obrocie nielegalnymi substancjami.

Okazało się także, że mężczyzna jest recydywistą. To bowiem nie pierwszy raz, kiedy usłyszał zarzuty o przestępstwa narkotykowe.