Do groźnego wypadku podczas prac rolnych doszło w miejscowości Szastarka w powiecie kraśnickim w województwie lubelskim. Mężczyzna został - jak określiła straż pożarna - wciągnięty przez koło traktora pod pojazd. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Poszkodowany przeżył, ale posiada liczne obrażenia.

Szastarka. Groźny wypadek podczas prac rolnych

W piątek funkcjonariusze straży pożarnej w Kraśniku poinformowali o zdarzeniu, które mogło skończyć się tragedią. W miejscowości Szastarka w województwie lubelskim wczesnym wieczorem w czwartek mężczyzna został "wciągnięty przez koło traktora" podczas prac rolnych.

"Po przybyciu na miejsce zastępów straży pożarnej poszkodowany znajdował się poza pojazdem i posiadał liczne obrażenia. Strażacy udzielili mu kwalifikowanej pierwszej pomocy do czasu przybycia pierwszego zespołu ratownictwa medycznego" - poinformowali mundurowi.

Na miejscu zjawił się też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala.

