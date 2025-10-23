Mieszkańców Lublina czekają podwyżki podatków od nieruchomości. Decyzję w tej sprawie podjęli miejscy radni podczas czwartkowej sesji. Nowe stawki zaczną obowiązywać od początku przyszłego roku i obejmą zarówno właścicieli mieszkań, domów, jak i przedsiębiorców.

Od nowego roku wzrosną stawki podatków od nieruchomości w Lublinie / Shutterstock

Bądź na bieżąco. Więcej najnowszych informacji znajdziesz na RMF24.pl .



Od nowego roku wzrosną stawki podatków od nieruchomości w Lublinie, np. podatek dla budynków mieszkalnych wyniesie 1,25 zł za mkw. – zadecydowali w czwartek miejscy radni.

Właściciele domów jednorodzinnych o pow. 150 mkw., z garażem i działką zapłacą rocznie 59,20 zł więcej.

Za podjęciem uchwały w tej sprawie zagłosowało 19 radnych, dziewięciu było przeciw, od głosu wstrzymały się dwie osoby.

Ile wyniosą nowe stawki?

Zgodnie z uchwałą, podatek od budynków mieszkalnych wzrośnie z 1,19 zł do 1,25 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

W przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, stawka wzrośnie z 34 zł do 35,53 zł za metr kwadratowy.

Budynki wykorzystywane do działalności leczniczej będą opodatkowane stawką 7,27 zł za metr kwadratowy, zamiast dotychczasowych 6,95 zł.

Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrośnie z 1,38 zł do 1,45 zł za metr kwadratowy.

W przypadku gruntów pod wodami powierzchniowymi zbiorników sztucznych stawka wzrośnie z 6,84 zł do 7,15 zł za hektar. Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji będą opodatkowane stawką 4,72 zł za metr kwadratowy, a pozostałe grunty – 0,77 zł za metr kwadratowy.

Przykładowe podwyżki dla mieszkańców

Według wyliczeń ratusza, właściciel 60-metrowego mieszkania z przynależnym gruntem o powierzchni 45 mkw. zapłaci rocznie o 5,40 zł więcej.

Właściciele domów jednorodzinnych o powierzchni 150 mkw., z garażem i działką, muszą liczyć się z podwyżką w wysokości 59,20 zł rocznie.

Największe zmiany odczują przedsiębiorcy – właściciel budynku użytkowego o powierzchni 1200 mkw. i gruncie 4500 mkw. zapłaci aż o 2151 zł więcej w skali roku.

Powody podwyżek

W uzasadnieniu uchwały podkreślono, że podwyżki są efektem rosnących kosztów realizacji zadań publicznych.

„Wpływy z podatku od nieruchomości są jednym z podstawowych źródeł dochodów własnych, z których realizowane są zadania nałożone na samorząd ustawami m.in. funkcjonowanie placówek oświatowych, jednostek pomocy społecznej, oczyszczania miasta, oświetlenia dróg i placów oraz komunikacja miejska” – napisał ratusz w uzasadnieniu.





