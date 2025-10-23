Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy zaprezentował zimową siatkę połączeń na sezon 2025/2026. Pasażerowie mogą liczyć na rekordową ofertę 74 tras do 21 krajów, w tym nowe, długo wyczekiwane kierunki. Wśród nowości znalazły się m.in. połączenia do Stambułu, Madrytu i Popradu.

74 połączenia do 21 krajów w zimowym rozkładzie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy / Shutterstock

Zimowa siatka połączeń zacznie obowiązywać od 26 października 2025 roku.

Port Lotniczy Gdańsk w zimowej siatce, która zacznie obowiązywać 26 października 2025, zaproponuje pasażerom 74 połączenia do 21 krajów, w tym na trzy polskie lotniska, realizowane przez dziewięciu przewoźników - poinformowała rzeczniczka prasowa portu Agnieszka Michajłow.

Jednym z najbardziej oczekiwanych połączeń jest trasa do Stambułu.

Od 14 stycznia 2026 loty do Turcji, cztery razy w tygodniu, będzie realizował polski przewoźnik narodowy PLL LOT – przekazała Michajłow.

Wizz Air z nową ofertą

W sezonie zimowym z bogatą ofertą nowych połączeń startuje linia lotnicza Wizz Air, która uruchomi loty z Gdańska do Madrytu, Katanii, Bukaresztu oraz słowackiego Popradu.

Nadal dostępne będą także popularne kierunki na południe Europy, takie jak Cypr, Malta, Teneryfa, Madera oraz liczne miasta we Włoszech i Hiszpanii.

Dla miłośników krótkich wyjazdów typu city break przewoźnicy oferują loty do największych europejskich metropolii, m.in. Londynu, Paryża, Rzymu, Amsterdamu, Pragi, Sztokholmu i Edynburga.

W grudniu, już drugi rok z rzędu, do Gdańska powróci linia Jet2.com. Przewoźnik będzie realizował połączenia z Manchesteru, Birmingham, a w tym roku także z Newcastle.

Egzotyczne czartery i rekordowa liczba pasażerów

Gdańskie lotnisko obsługuje również liczne loty czarterowe. W sezonie zimowym biura podróży i linie czarterowe proponują wyjazdy do takich miejsc jak Egipt (Hurghada, Marsa Alam, Sharm El Sheikh), Turcja (Antalya), Hiszpania (Fuerteventura), Maroko (Agadir), Kenia (Mombasa), Sri Lanka (Colombo), Zjednoczone Emiraty Arabskie (Dubaj) i Tanzania (Zanzibar).

Warto zaznaczyć, że w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2025 roku Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy obsłużył blisko 5,7 mln pasażerów, co oznacza wzrost o ponad 10 procent w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.