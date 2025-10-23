Wyjątkowo niebezpieczne zdarzenie na jednym z przejazdów kolejowych w Katowicach. Auto osobowe, z którego nagle odpadło koło, zatrzymało się na środku torów. Kierująca pojazdem oraz pasażer nie byli w stanie samodzielnie usunąć pojazdu z miejsca zagrożenia. Zobacz dramatyczne nagranie.
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na jednym z przejazdów kolejowych w Katowicach. Osobowy opel stracił koło i zatrzymał się na środku torów.
Kierująca pojazdem oraz pasażer nie byli w stanie samodzielnie usunąć auta z miejsca zagrożenia. Sytuacja była wyjątkowo groźna, ponieważ w każdej chwili mógł nadjechać pociąg.
Policjant, który akurat przejeżdżał w pobliżu, natychmiast powiadomił odpowiednie służby ratunkowe. Nie czekając na ich przyjazd, postanowił działać.
Razem z kierującą i pasażerem próbował zepchnąć uszkodzony pojazd z torów.
Na szczęście samochód udało się usunąć tuż przed nadjeżdżającym pociągiem.
Chwilę po udanej akcji przez przejazd przejechał pociąg. To pokazało, jak niewiele brakowało do tragedii. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło i nikt nie odniósł obrażeń.
Komenda Miejska policji w Katowicach zamieściła na swojej stronie dramatyczne nagranie.