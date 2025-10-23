Wyjątkowo niebezpieczne zdarzenie na jednym z przejazdów kolejowych w Katowicach. Auto osobowe, z którego nagle odpadło koło, zatrzymało się na środku torów. Kierująca pojazdem oraz pasażer nie byli w stanie samodzielnie usunąć pojazdu z miejsca zagrożenia. Zobacz dramatyczne nagranie.

Minuty dzieliły ich od tragedii. Koło odpadło na środku przejazdu kolejowego / Policja /

Dramatyczne chwile na przejeździe kolejowym

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na jednym z przejazdów kolejowych w Katowicach. Osobowy opel stracił koło i zatrzymał się na środku torów.

Kierująca pojazdem oraz pasażer nie byli w stanie samodzielnie usunąć auta z miejsca zagrożenia. Sytuacja była wyjątkowo groźna, ponieważ w każdej chwili mógł nadjechać pociąg.



Policjant, który akurat przejeżdżał w pobliżu, natychmiast powiadomił odpowiednie służby ratunkowe. Nie czekając na ich przyjazd, postanowił działać.

Razem z kierującą i pasażerem próbował zepchnąć uszkodzony pojazd z torów.

Na szczęście samochód udało się usunąć tuż przed nadjeżdżającym pociągiem.



Decydowały sekundy

Chwilę po udanej akcji przez przejazd przejechał pociąg. To pokazało, jak niewiele brakowało do tragedii. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło i nikt nie odniósł obrażeń.

Komenda Miejska policji w Katowicach zamieściła na swojej stronie dramatyczne nagranie.