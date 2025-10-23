Od 26 października wrocławskie lotnisko zostanie całkowicie zamknięte dla ruchu lotniczego. Przerwa potrwa ponad miesiąc, a powodem jest realizacja największej od lat inwestycji w historii portu. Modernizacja, której wartość przekracza 450 milionów złotych, nie tylko zwiększy przepustowość lotniska, ale także pozwoli na jego wykorzystanie do celów wojskowych.

Lotnisko we Wrocławiu zamyka się / Shutterstock

Rozbudowa płyty wrocławskiego lotniska, która rozpoczęła się w ubiegłym roku, wchodzi w decydującą fazę.

Po przebudowie port nie tylko zwiększy przepustowość w ruchu pasażerskim, ale zostanie również dostosowane do celów wojskowych.

Wrocławskie lotnisko nie będzie przyjmować lotów od 26 października do 4 grudniu.

Rozbudowa płyty lotniska we Wrocławiu weszła w decydujący etap. Prace rozpoczęły się już w ubiegłym roku, a teraz nadszedł moment, w którym konieczne jest całkowite wstrzymanie ruchu lotniczego.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych, które pokrywają połowę kosztów.



Lotnisko o podwójnym zastosowaniu

Po zakończeniu modernizacji wrocławskie lotnisko będzie mogło obsługiwać zarówno ruch pasażerski, jak i wojskowy.

To inwestycja strategiczna z punktu widzenia polskiej racji stanu. Inwestycja na wrocławskim lotnisku to przykład tzw. dual use, współpracy instytucji cywilnych oraz przemysłu z wojskiem - mówił podczas konferencji prasowej Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Aby pobliska jednostka wojskowa mogła w pełni korzystać z portu, konieczne jest dostosowanie pasa startowego oraz wprowadzenie specjalistycznych zabezpieczeń.



Nowa infrastruktura dla największych samolotów

Prezes Portu Lotniczego Wrocław Karol Przywara wyjaśnił, że inwestycja obejmuje rozbudowę płyty lotniska, z której będą mogły korzystać także wojskowe samoloty.

Budujemy m.in. drogę kołowania, która ma 2,5 tys. metrów i będzie dostosowana do obsługi największych wojskowych samolotów transportowych - mówił Przywara.

W ramach prac powstanie również nowa płyta postojowa oraz druga płyta do odladzania samolotów.

Przerwa w lotach i wydarzenia w terminalu

Wrocławskie lotnisko nie będzie obsługiwać żadnych lotów od 26 października do 4 grudnia.

W tym czasie w terminalu planowane są wydarzenia kulturalne i biznesowe.

Po zakończeniu modernizacji port ma być gotowy na przyjęcie większej liczby pasażerów oraz na obsługę operacji wojskowych, co znacząco zwiększy jego znaczenie na mapie polskich lotnisk.