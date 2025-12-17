Koncern Warner Bros. Discovery poinformował, że jednogłośnie zarekomendował akcjonariuszom przyjęcie oferty złożonej przez Netflixa - podaje Reuters. Tym samym zarząd koncernu opowiedział się za odrzuceniem oferty Paramount Skydance wartej 108,4 miliarda dolarów.

Zarząd zarekomendował wybór oferty Netflixa / Rex Features byline ZUMA Press Wire/Shutterstock / East News

Powodem odrzucenia oferty Paramount Skydance jest brak odpowiednich gwarancji finansowych.

W liście do akcjonariuszy, ujawnionym w dokumentach regulacyjnych, zarząd Warner Bros napisał, że Paramount "wprowadzał akcjonariuszy w błąd", twierdząc, że jego oferta - 30 dolarów za akcję w gotówce - jest w pełni zabezpieczona przez rodzinę Ellisonów, w tym miliardera i szefa technologicznego giganta Oracle, Larry’ego Ellisona.

Zarząd podkreślił, że taka gwarancja "nie istnieje i nigdy nie istniała", a sama oferta wiąże się z "wieloma poważnymi ryzykami". Warner Bros Discovery twierdzi, że Paramount zostało poinformowane o istotnych brakach w ofercie i zaproponował możliwe rozwiązania, jednak Paramount nigdy nie przedstawił lepszej propozycji.

Dodatkowo, zarząd Warner Bros ocenił, że propozycja Paramount jest mniej korzystna niż oferta fuzji z Netflixem. Netflix proponuje 27,75 dolara za akcję za studia filmowe i telewizyjne Warner Bros, bibliotekę filmową oraz platformę HBO Max. Ta oferta jest wiążąca, nie wymaga dodatkowego finansowania i opiera się na solidnych zobowiązaniach dłużnych - podkreślił zarząd.

Próba wrogiego przejęcia

8 grudnia Paramount ogłosił próbę wrogiego przejęcia Warner Bros. Discovery, oferując akcjonariuszom spółki 30 dolarów za akcję. Koncern poinformował w komunikacie, że zdecydował się na publiczne złożenie oferty akcjonariuszom WBD z pominięciem zarządu, bo - mimo przedstawienia sześciu propozycji nabycia WBD - jego kierownictwo "nigdy nie zaangażowało się w znaczący sposób" w negocjacje.

Oferta Paramount jest o 2,25 dolara za akcję wyższa od oferty Netlfixa, lecz - w odróżnieniu od niej - przewiduje zakup całego przedsiębiorstwa, razem z kanałami telewizyjnymi, w tym CNN, TNT i polskim TVN.