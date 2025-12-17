Funkcjonariusze Pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej rozbili grupę przestępczą zajmującą się fikcyjnym obrotem paliwami. Straty Skarbu Państwa przekroczyły 11 milionów złotych.

/ Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa /

Rzeczniczka prasowa Krajowej Administracji Skarbowej, Justyna Pasieczyńska poinformowała, że funkcjonariusze z Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni zatrzymali dwie osoby podejrzane o udział w grupie przestępczej.

Zatrzymani byli członkami zarządu spółki, która dokonywała fikcyjnego nabycia i odsprzedaży oleju napędowego.

Mechanizm przestępstwa

Śledczy ustalili, że podejrzani wykorzystywali spółkę prowadzącą zarówno legalną działalność, jak i fikcyjny handel paliwami. Osoby zarządzające umożliwiały innym spółkom odliczenie podatku VAT na kolejnych etapach obrotu paliwami.

Zapłaty za olej napędowy trafiały na rachunek bankowy nienależący do firmy.



Podczas akcji funkcjonariusze zabezpieczyli dwa luksusowe samochody, prawie milion złotych, ponad 200 tysięcy euro w gotówce, markowe zegarki o wartości 250 tysięcy złotych oraz dokumentację firmy, komputery, telefony i środki odurzające.





KAS ustaliła, że Skarb Państwa stracił na przestępczym procederze ponad 11 milionów złotych.

Podejrzani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty oszustwa podatkowego i wystawiania dokumentów poświadczających nieprawdę. Grozi im do ośmiu lat więzienia.

