Już 26 marca na platformie Netflix zadebiutuje serial o przygodach bohatera bestsellerowych kryminałów. To Harry Hole, niepokorny policjant znany z powieści Jo Nesbø, które cieszą się ogromną popularnością w wielu krajach.

Tobias Santelmann jako Harry Hole / Ronald Plante/Netflix / Materiały prasowe

Co wiemy o serialu?

Wiadomo, że serial "Harry Hole" (na razie Netflix nie podaje polskiej wersji tytułu) będzie miał 9 odcinków. Jo Nesbø jest zarówno scenarzystą, jak i jednym z producentów.

Główną rolę w serialu otrzymał Tobias Santelmann - niemiecki aktor znany m.in. z ról w takich produkcjach jak "Upadek królestwa", "Exit" czy "Borderliner". Za reżyserię odpowiadają Øystein Karlsen i Anna Zackrisson.

Obserwowanie, jak Tobias ożywia postać Harry'ego, było naprawdę ekscytujące i oznacza nowy rozdział w historii tej postaci - stwierdził Jo Nesbø. Nie mogę się doczekać, aby podzielić się z widzami jego interpretacją Harry'ego i zaprosić ich do udziału w tej mrocznej i pokręconej podróży - dodał bestsellerowy pisarz.

W oficjalnej zapowiedzi czytamy, że serial ma być opowieścią o obsesji, zdradzie i zatartych granicach między sprawiedliwością a zemstą.

"W pierwszym sezonie Harry ściera się ze swoim odwiecznym wrogiem, skorumpowanym detektywem Tomem Waalerem. Balansując na cienkiej granicy między etyką a pragmatyzmem, musi rozwiązać sprawę seryjnego mordercy i doprowadzić Waalera przed oblicze sprawiedliwości, zanim będzie za późno" - zachęca Netflix.

Wiadomo, że Waalera zagrał Joel Kinnaman - szwedzko-amerykański aktor, znany m.in. z ról w serialach "Dochodzenie" i "For All Mankind".

Kilka lat temu głośno było o innej powieści kryminalnej Nesbo, przeniesionej na ekran. "Pierwszy śnieg" wyreżyserował Tomas Alfredson. Komisarz Harry Hole miał w tym filmie twarz Michaela Fassbendera. Adaptacja hitowej prozy przez większość krytyków została uznana za nieudaną.

Wideo youtube

Jo Nesbø urodził się w roku 1960 w Oslo. Pracował jako dziennikarz i makler, ale porzucił finanse dla pisania. Jego książki są tłumaczone na 50 języków. Na świecie sprzedano ich ponad 55 mln. Bestsellerowy cykl kryminałów z komisarzem Harrym Hole zdobył kilkanaście nagród.