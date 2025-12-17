​Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził przyszłoroczne taryfy na prąd. Od 1 stycznia będziemy płacić średnio 495,16 zł netto za megawatogodzinę, co oznacza spadek w porównaniu do poprzednich taryf o niespełna 5 zł.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Renata Mroczek poinformowała w środę, że średnia cena w taryfach na energię elektryczną wyniesie od 1 stycznia 495 zł netto za MWh netto. Dla gospodarstw domowych, korzystających z zamrożonej ceny prądu, oznacza to spadek o 1 proc.

Nowe taryfy wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku. 31 grudnia br. kończy się okres, w którym gospodarstwa domowe miały prawo korzystać z zamrożonej ceny energii w wysokości 500 zł za MWh.

W przyszłym roku wzrosną natomiast opłaty za dystrybucję energii elektrycznej dla gospodarstw domowych - średnio o 7,6 proc. W przypadku stawek dystrybucyjnych mają one pozostać na poziomie tegorocznym bądź wzrosnąć poniżej inflacji, ale wzrost wynika z podwyżki innych opłat, zawartych na rachunku.

Zmiana stawek za dystrybucję gazu

Prezes URE poinformowała także o zatwierdzeniu przyszłorocznych stawek za dystrybucję gazu przez największego krajowego dystrybutora Polską Spółkę Gazownictwa. Dla grup taryfowych, w których są gospodarstwa domowe, średnio spadnie ona o 1,7 proc., co przy utrzymaniu obecnej taryfy za gaz PGNiG OD oznacza ok. 1 proc. spadek rachunku.

Czym jest Urząd Regulacji Energetyki?

Urząd Regulacji Energetyki to centralny organ administracji rządowej w Polsce, odpowiedzialny za nadzór nad rynkiem energii. Do głównych zadań URE należy regulowanie i kontrolowanie działalności przedsiębiorstw energetycznych, dbanie o bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz ochrona interesów odbiorców energii.

Prezes URE wydaje koncesje na działalność w sektorze energetycznym, zatwierdza taryfy na energię elektryczną, gaz i ciepło, a także monitoruje przestrzeganie przepisów prawa energetycznego. Urząd prowadzi również działania na rzecz rozwoju konkurencji na rynku energii oraz wspiera transformację energetyczną, w tym rozwój odnawialnych źródeł energii.