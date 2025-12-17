Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował, że 66 mln zł trafiło już do polskich przedsiębiorców w ramach niskooprocentowanych pożyczek na udział w odbudowie Ukrainy. Do tej pory podpisano 20 umów, głównie z małymi i średnimi firmami.

BGK wypłacił 66 mln zł polskim firmom na odbudowę Ukrainy (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Bank Gospodarstwa Krajowego przekazał już 66 mln zł w ramach niskooprocentowanych pożyczek dla polskich firm uczestniczących w odbudowie Ukrainy, podpisując 20 umów, głównie z sektorem MŚP.

Pożyczki o maksymalnej wartości 10 mln zł, z oprocentowaniem 2 proc. i okresem spłaty do 10 lat, są dostępne dla firm z całej Polski bez ograniczeń branżowych, a większość środków przeznaczono na inwestycje.

Program finansowany jest ze środków z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, a jego celem jest umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw i wsparcie ekspansji na rynek ukraiński.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Państwowy bank daje tanie pożyczki polskim firmom, które chcą zarabiać na odbudowie Ukrainy po wojnie. Nabory ruszyły 8 miesięcy temu.

Wśród beneficjentów znalazł się m.in. producent leków biotechnologicznych stosowanych w leczeniu cukrzycy oraz firma budowlana, która dzięki wsparciu zwiększy moce produkcyjne i eksport opraw okiennych.

Z danych BGK wynika, że około 65 proc. środków przeznaczono na inwestycje, a resztę na finansowanie obrotowe. Największe zainteresowanie wykazały małe firmy, które odpowiadają za 37 proc. udzielonych pożyczek.

Warunki udziału, cele programu

Jak podkreślił Marcin Chruściel z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, które wspólnie z BGK odpowiada za program, celem jest wsparcie projektów o charakterze cyklicznym, które przyczynią się do umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Warunkiem uzyskania wsparcia jest także to, by inwestycje prowadzące do ekspansji na rynek ukraiński były realizowane w Polsce.

Pożyczki są dostępne dla firm z całego kraju, bez ograniczeń branżowych czy wielkościowych. Maksymalna kwota wsparcia to 10 mln zł, oprocentowanie wynosi 2 proc., a okres spłaty sięga 10 lat. Preferencyjne warunki przewidziano m.in. dla firm medycznych oraz tych, które mają doświadczenie we współpracy z Ukrainą. Wnioski o pożyczki przyjmują instytucje współpracujące z BGK. Są to: Bank Ochrony Środowiska, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, Lubelska Fundacja Rozwoju, Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Projekt finansowany jest ze środków pochodzących ze spłat wcześniejszych pożyczek z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie BGK: TUTAJ .

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz BGK powołały także komitet inwestycyjny, który ma opracować rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju instrumentu. W pierwszym posiedzeniu, które odbyło się 8 grudnia, uczestniczyli przedstawiciele organizacji biznesowych, instytucji wdrażających oraz administracji rządowej.