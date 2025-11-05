Przestrzeń nad lotniskiem w Lublinie będzie zamknięta w środę do godz. 18. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje, że zaplanowane są ćwiczenia sił powietrznych RP, a zamknięcie nie ma związku z działaniami ochrony granicy.

Rzecznik lubelskiego lotniska Piotr Jankowski przekazał PAP, że w godz. 15.30 do 18.00 nie ma planowanych przylotów, ani odlotów.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wyjaśniła w komunikacie, że w tym czasie przestrzeń nad lotniskiem będzie zamknięta z powodu planowanych ćwiczeń sił powietrznych RP. 

Sytuacja nie ma związku z lotniczymi działaniami ochrony granicy - napisano w komunikacie.

Lotnisko w Lublinie oddano do użytku w 2012 r. Ma status lotniska międzynarodowego i może obsługiwać samoloty wielkości Boeinga 767 czy Airbusa A310.

Port Lotniczy Lublin jest spółką akcyjną, której wyłącznymi akcjonariuszami są jednostki samorządu terytorialnego: gmina Lublin, województwo lubelskie, gmina miejska Świdnik i powiat świdnicki.