Około 25 strażaków walczyło z pożarem dachu jednej z hal magazynowych w Tarnowie. Informację z Gorącej Linii RMF FM potwierdziła nam straż pożarna.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W środowe popołudnie w Tarnowie doszło do pożaru hali magazynowej.

Obiekt o powierzchni około 150 metrów kwadratowych znajduje się przy ul. Kochanowskiego.

Jak informował w rozmowie z RMF FM mł. bryg. Marcin Opioła z tarnowskiej straży pożarnej, palił się dach hali wypełnionej artykułami spożywczymi i napojami.

Przed godz. 20:00 pożar został opanowany; trwa dogaszanie ognia. W akcji gaśniczej uczestniczyło około 25 strażaków.

Co najważniejsze, nikt nie został poszkodowany.

Zgłoszenie o pożarze otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.