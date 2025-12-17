Około 25 strażaków walczyło z pożarem dachu jednej z hal magazynowych w Tarnowie. Informację z Gorącej Linii RMF FM potwierdziła nam straż pożarna.
W środowe popołudnie w Tarnowie doszło do pożaru hali magazynowej.
Obiekt o powierzchni około 150 metrów kwadratowych znajduje się przy ul. Kochanowskiego.
Jak informował w rozmowie z RMF FM mł. bryg. Marcin Opioła z tarnowskiej straży pożarnej, palił się dach hali wypełnionej artykułami spożywczymi i napojami.
Przed godz. 20:00 pożar został opanowany; trwa dogaszanie ognia. W akcji gaśniczej uczestniczyło około 25 strażaków.
Co najważniejsze, nikt nie został poszkodowany.
Zgłoszenie o pożarze otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.