Grudniowy sondaż CBOS pokazuje, że tylko jeden polityk w Polsce cieszy się zaufaniem ponad połowy społeczeństwa. Prezydent Karol Nawrocki utrzymuje pozycję lidera, podczas gdy na drugim biegunie rankingu znaleźli się Jarosław Kaczyński i Grzegorz Braun, budząc największą nieufność wśród badanych.

Prezydent Karol Nawrocki pozostaje w grudniu liderem zaufania wśród polityków - ufa mu 54 proc. Polaków.

Największą nieufność budzą Jarosław Kaczyński i Grzegorz Braun.

Sondaż CBOS pokazuje, że tylko jeden polityk w Polsce poprawił swój wynik względem listopadowego badania.

Według najnowszego badania CBOS, prezydent Karol Nawrocki jest obecnie politykiem, któremu ufa najwięcej Polaków. W grudniu zaufanie do głowy państwa zadeklarowało 54 proc. ankietowanych - to taki sam wynik jak miesiąc wcześniej. Jednocześnie wzrosła liczba osób nieufających prezydentowi - obecnie to 33 proc., o 3 punkty procentowe więcej niż w listopadzie.

Na drugim miejscu rankingu zaufania znaleźli się ex aequo wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. Obaj uzyskali po 45 proc. deklaracji zaufania, co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy. Kosiniakowi-Kamyszowi nie ufa 27 proc. badanych, a Sikorskiemu - 31 proc.

Trzecią pozycję zajmuje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, któremu ufa 42 proc. respondentów (spadek o 3 punkty procentowe). Jednocześnie 40 proc. ankietowanych deklaruje wobec niego nieufność.

Hołownia zyskuje, Tusk bez zmian

CBOS zwraca uwagę, że jedynym politykiem, który w grudniu poprawił swój wynik, jest były marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050). Zaufanie do niego wzrosło o 2 punkty procentowe i wynosi obecnie 40 proc., a nieufność spadła o 4 punkty procentowe - do 35 proc.

Premier Donald Tusk utrzymał wynik z listopada - ufa mu 39 proc. badanych, natomiast nieufność wobec niego deklaruje 49 proc. (wzrost o 1 punkt procentowy).

Największa nieufność wobec Kaczyńskiego i Brauna

Najwięcej negatywnych wskazań zebrał prezes PiS Jarosław Kaczyński - nie ufa mu 58 proc. respondentów (bez zmian wobec ankiety z listopada), a ufa 24 proc. (spadek o 4 punkty procentowe).

Drugie miejsce pod względem nieufności zajął Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskiej - 57 proc. deklaracji nieufności (wzrost o 6 punktów procentowych) i 24 proc. zaufania. Na trzecim miejscu znalazł się były premier Mateusz Morawiecki - 52 proc. nieufności i 31 proc. zaufania.

Pozostali politycy w rankingu

Wśród innych polityków zaufaniem cieszą się m.in. wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak - 37 proc., Sławomir Mentzen - 35 proc., nowy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty - 32 proc., Adrian Zandberg - 31 proc., minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak - 29 proc., marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska - 26 proc. i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk - 26 proc.

Sondaż zrealizowano w dniach 27 listopada-8 grudnia na liczącej 948 osób reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL (w tym 62 proc. metodą CAPI, 24,8 proc. CATI i 13,2 proc. CAWI).

