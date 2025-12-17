PKO Bank Polski ostrzega przed kolejną falą oszustw wymierzonych w klientów. Przestępcy podszywają się pod pracowników banku, wysyłają fałszywe e-maile i próbują wyłudzić pieniądze oraz dane osobowe. Eksperci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i przypominają, jak rozpoznać próbę oszustwa.
- Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Ostrzeżenie przed atakami cyberprzestępców wydał PKO Bank Polski. W komunikacie zwrócono uwagę przede wszystkim na fałszywe e-maile na temat "aktualizacji danych", a także telefony czy wiadomości SMS od oszustów.
Bank zwrócił uwagę na metodę działania cyberprzestępców, którzy powołują się na ankietę, w której należy podać dodatkowe informacje w związku z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
"Następnie informują, że ze względów bezpieczeństwa, aby zabezpieczyć środki przed praniem pieniędzy, klient musi przesłać je na 'bezpieczne konto'" - napisano w komunikacie PKO Banku Polskiego.
Zwrócono uwagę, że pracownicy banku nigdy nie proszą o przesłanie pieniędzy na inne konto. "Uważaj, możesz stracić pieniądze!" - ostrzegł bank.
Inną metodą wykorzystywaną przez oszustów jest wysyłanie fałszywych wiadomości mailowych. Ich temat dotyczy zazwyczaj rzekomej "aktualizacji danych".
"Oszuści używają sfałszowanego adresu e-mail, który wskazuje na nasz bank (końcówka "PKO") lub serwis iPKO ("IPKO"). Wiadomości wysłane są z różnych adresów e-mailowych. Mogą mieć różne warianty dat w tytule, np. 'Zaktualizuj swoje dane do 16.12.2025'"- wskazał bank.
Podkreślono również, że w wiadomościach znajdują się linki bądź przyciski. Prowadzą one do fałszywych stron, które przypominają serwis bankowy.
"Nie jesteśmy autorem tych wiadomości. Nie otwieraj załączników i nie klikaj w linki w tego rodzaju e-mailach" - wskazano.
Bank w swoim komunikacie przypomniał, że:
- W przypadku ankiety AML (Anti-Money Laundering) pyta o dane tylko po zalogowaniu do serwisu iPKO lub aplikacji IKO.
- W niektórych przypadkach pracownicy banku mogą kontaktować się z klientem e-mailem lub telefonicznie z prośbą, aby zaktualizować dane w placówce albo w aplikacji IKO lub serwisie iPKO.
- Pracownik banku nigdy nie poprosi klienta o dane karty płatniczej oraz jej PIN, o login i hasło do bankowości elektronicznej, pełny numer PESEL czy kod BLIK. Nie będzie też namawiał do instalacji dodatkowego oprogramowania.
- W przypadku braku pewności, czy kontaktuje się bank, istnieje możliwość potwierdzenia tego w aplikacji IKO lub telefonicznie pod nr 800 302 302 (bez opłat dla numerów krajowych w Polsce, w pozostałych przypadkach opłata zgodna ze stawką operatora). W przypadku wątpliwości zaleca się również przerwanie połączenia.
- E-maile i SMS-y od banku nie zawierają linków.
- Przed zalogowaniem się do serwisu, należy zawsze dokładnie sprawdzić adres strony.