PKO Bank Polski ostrzega przed kolejną falą oszustw wymierzonych w klientów. Przestępcy podszywają się pod pracowników banku, wysyłają fałszywe e-maile i próbują wyłudzić pieniądze oraz dane osobowe. Eksperci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i przypominają, jak rozpoznać próbę oszustwa.

Ostrzeżenie przed atakami cyberprzestępców wydał PKO Bank Polski. W komunikacie zwrócono uwagę przede wszystkim na fałszywe e-maile na temat "aktualizacji danych", a także telefony czy wiadomości SMS od oszustów.

Oszuści telefonują do klientów

Bank zwrócił uwagę na metodę działania cyberprzestępców, którzy powołują się na ankietę, w której należy podać dodatkowe informacje w związku z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

"Następnie informują, że ze względów bezpieczeństwa, aby zabezpieczyć środki przed praniem pieniędzy, klient musi przesłać je na 'bezpieczne konto'" - napisano w komunikacie PKO Banku Polskiego.

Zwrócono uwagę, że pracownicy banku nigdy nie proszą o przesłanie pieniędzy na inne konto. "Uważaj, możesz stracić pieniądze!" - ostrzegł bank.

Fałszywe e-maile

Inną metodą wykorzystywaną przez oszustów jest wysyłanie fałszywych wiadomości mailowych. Ich temat dotyczy zazwyczaj rzekomej "aktualizacji danych".

"Oszuści używają sfałszowanego adresu e-mail, który wskazuje na nasz bank (końcówka "PKO") lub serwis iPKO ("IPKO"). Wiadomości wysłane są z różnych adresów e-mailowych. Mogą mieć różne warianty dat w tytule, np. 'Zaktualizuj swoje dane do 16.12.2025'"- wskazał bank.

Podkreślono również, że w wiadomościach znajdują się linki bądź przyciski. Prowadzą one do fałszywych stron, które przypominają serwis bankowy.

"Nie jesteśmy autorem tych wiadomości. Nie otwieraj załączników i nie klikaj w linki w tego rodzaju e-mailach" - wskazano.

Przykładowe wiadomości od cyberprzestępców / PKO BP

Bank w swoim komunikacie przypomniał, że: