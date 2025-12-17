Straszne informacje napłynęły ze szwedzkiego Malmö, gdzie - jak przekazała policja - zastrzelony został 21-letni mężczyzna. Podejrzanym o dokonanie zabójstwa jest 12-letni chłopiec, który miał się dopuścić zbrodni na zlecenie gangu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

12-letni chłopiec jest podejrzany o zastrzelenie 21-latka w Malmö, prawdopodobnie na zlecenie gangu.

Dziecko samo zgłosiło się na policję, ale nie może odpowiadać przed sądem ze względu na wiek.

Szwedzka policja podkreśla, że to wyjątkowo niski wiek sprawcy morderstwa; śledczy poszukują zleceniodawców i wspólników.

Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem w Oxie, jednej z dzielnic Malmö. Według policji nastolatek śmiertelnie postrzelił siedzącego w samochodzie 21-latka, który wyszedł wcześniej z więzienia. W aucie przebywały jeszcze trzy inne osoby.

Gazeta "Sydsvenskan" podała w środę, powołując się na śledztwo, że dziecko samo zgłosiło się na policję. Chłopiec z uwagi na wiek poniżej 15 lat nie może odpowiadać przed sądem.

Policja przypuszcza, że pochodzący z innej części kraju nastolatek mógł zostać wynajęty za pieniądze przez członków gangu, prawdopodobnie za pośrednictwem internetowej aplikacji. Śledczy poszukują zleceniodawcy oraz wspólników.

"To straszne"

Do sprawy w środę odniosła się szefowa szwedzkiej policji Petra Lundh, która przyznała, że nie spotkała się z tak niskim wiekiem sprawcy morderstwa. To straszne, jeśli masz 12 lat, to jesteś w szóstej klasie - mówiła na antenie Szwedzkiego Radia.

Przypomniała, że dzieci w tym wieku były wcześniej wykorzystywane do podkładania materiałów wybuchowych lub transportu broni.

Debata w Szwecji na temat dziecięcych więzień

Morderstwo w Malmö zbiegło się z trwającą w Szwecji debatą na temat możliwości osądzania i wymierzania kary pozbawienia wolności w przypadku dzieci mających 13-15 lat. Taką reformę przygotowuje szwedzki rząd, ma ona wejść w życie 1 lipca 2026 r.

Służba więzienna przygotowuje specjalne oddziały dla młodocianych przestępców, co spotyka się z krytyką obrońców praw dzieci. Niektórzy eksperci uważają, że obniżenie wieku karalności spowoduje, że do przestępstw będą wynajmowane coraz młodsze dzieci.