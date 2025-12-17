Czy Warszawę stać na organizację igrzysk olimpijskich? Czy stolica przyspieszy z budową schronów dla mieszkańców? Czy ambasada Rosji powinna zostać przeniesiona z okolic Belwederu w Warszawie? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, wiceprzewodniczącego Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy!

Rafał Trzaskowski, prezydent miasta st. Warszawy / Michał Dukaczewski / RMF24

Gościem Porannej rozmowy w RMF FM tym razem będzie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W rozmowie padną pytania o sytuację w stolicy czy chęć organizacji igrzysk olimpijskich w 2040 lub 2044 r.

Nie zabraknie także pytań o bieżące wydarzenia polityczne, sprawy międzynarodowe czy piątkową wizytę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. Porozmawiamy również o rozmowach pokojowych.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

