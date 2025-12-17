Czy Szymon Hołownia czuje się rozczarowany polityką? Czy Polska 2050 dostanie fotel wicepremiera? Jak nowy lider ugrupowania poradzi sobie z kryzysem poparcia? Czy wstąpienie do KO nie dałoby politykom Polski 2050 większych szans na wejście do parlamentu w 2027 roku? Na te i inne pytania odpowie Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji z Polski 2050, który będzie gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24. Zapraszamy!

Z Michałem Gramatyką podsumujemy też rok 2025 w cyfryzacji. Co się udało, a co czeka na realizację w najpilniejszym trybie? Jak sobie radzimy z odpieraniem cyberataków?

Porozmawiamy także o dostępie do mediów społecznościowych dzieci i młodzieży. Czy limit wieku należałoby podwyższyć? Jak nam idzie implementacja wyroku TSUE ws. małżeństw jednopłciowych w sferze informatycznej?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00

