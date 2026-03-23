Jest pięknie i tanio, ale brakuje turystów - to problem terenów przy wschodniej granicy Polski. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy są incydenty związane z nielegalną migracją czy wojną u naszego sąsiada. Samorządowcy z Włodawy (woj. lubelskie) przekonują, że nie ma się czego bać i postulują m.in. stworzenie bonu turystycznego, który można by wykorzystać we wschodniej Polsce.

Bolączkom turystyki w tej części kraju przyjrzał się z bliska reporter RMF FM Dominik Smaga.

Już kilka lat temu potencjalnych gości odstraszyli imigranci na granicy z Białorusią, wprowadzony wówczas stan wyjątkowy i wojna w pobliskiej Ukrainie.

Turystów na całej ścianie wschodniej jest mniej - przyznaje starosta włodawski Mariusz Zańko. Samorządowiec uważa, że w pomoc tym terenom powinien włączyć się rząd.

Dobrym pomysłem byłoby, gdyby z poziomu centralnego były zaoferowane bony turystyczne właśnie dla tej części Polski. Dzisiaj takie powiaty jak włodawski, sokólski, hrubieszowski, bialski czy chełmski powinny być objęte programem pomocowym ze strony państwa polskiego, aby łagodzić skutki sytuacji - wskazuje.

A skutki, jak przekonuje starosta, mogą być poważne, bo turystyka jest dla okolicy ważnym dodatkowym źródłem dochodu, bez którego może nasilić się odpływ młodych mieszkańców do innych części Polski.

Jest "bardzo bezpiecznie i pięknie"

Drony nam nie pomogły w turystyce - usłyszał nasz reporter w trakcie rozmowy z pracownikami lokalnego muzeum. Chodzi oczywiście o incydent z września ub.r., gdy ponad 20 dronów wleciało do naszego kraju przez granicę wschodnią, rozbijając się m.in. na terenie powiatu włodawskiego.

Nie ma się czego obawiać, u nas jest bezpiecznie - przekonuje Anita Lewczuk vel Leoniuk, dyrektorka Muzeum Zespołu Synagogalnego we Włodawie. Choć, jak dodaje, rozumie troski potencjalnych turystów, to nie znajduje dla nich uzasadnienia. Jest bardzo bezpiecznie, jest pięknie. Piękny Bug, bajeczna przyroda, unikatowy zespół synagogalny. Serdecznie zapraszamy - mówi, wierząc, że będzie to dobry sezon.

Do wymienionych atrakcji można dodać choćby Poleski Park Narodowy, monaster w Jabłecznej czy chełmskie podziemia kredowe.

"Szansą na promocję i potężnym sygnałem bezpieczeństwa" byłoby dla starosty Mariusza Zańki poprowadzenie części trasy tegorocznego wyścigu Tour de Pologne Women przez teren powiatu włodawskiego. Rozmowy w tej sprawie zorganizował Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.