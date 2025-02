Podczas koncertu "Życia mała garść" piosenki Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego zaśpiewają: Ralph Kaminski, Kasia Kowalska, Piotr Cugowski, Kuba Badach, Natalia Przybysz, Kayah, Kasia Lins oraz Ania Karwan. Widzowie usłyszą najpiękniejsze utwory niezapomnianej pary artystów, m.in.: "Tyle słońca w całym mieście", "Radość najpiękniejszych lat" czy "Tylko mnie poproś do tańca". Koncert odbędzie się 12 października w Atlas Arenie w Łodzi.

Anna Jantar w Operze Leśnej w Sopocie, 1976 rok. / Janusz Uklejewski / PAP

"Życia mała garść" to koncert poświęcony twórczości Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego. W ten sposób uczczona zostanie przypadająca w tym roku 75. rocznica urodzin artystki oraz 45. rocznica tragicznej katastrofy lotniczej, w której zginęła. W tym roku mija również 15 lat od śmierci Jarosława Kukulskiego.

Największe przeboje Jantar i Kukulskiego

Piosenki Anny Jantar przetrwały próbę czasu, śpiewane są przez kolejne pokolenia. Stworzył je mąż artystki, wybitny kompozytor Jarosław Kukulski. Wiele z tych utworów to kamienie milowe polskiej muzyki rozrywkowej.

Podczas koncertu widzowie usłyszą zarówno największe przeboje Anny Jantar, jak i piosenki skomponowane przez Jarosława Kukulskiego dla innych wykonawców.

Na scenie pojawią się znakomici wokaliści: Ania Karwan, Kasia Kowalska, Kayah, Kasia Lins, Natalia Przybysz oraz Kuba Badach, Piotr Cugowski i Ralph Kaminski. Każdy z nich wniesie do tych ponadczasowych utworów cząstkę swojej wrażliwości i stylu, nadając im nowe, unikatowe brzmienie.

Podczas całego koncertu towarzyszyć im będzie orkiestra Adama Sztaby oraz Orkiestra Akademii Beethovenowskiej pod jego batutą.

Publiczność usłyszy niezapomniane utwory, m.in.: "Życia mała garść", "Moje jedyne marzenie", "Za wszystkie noce", "Ktoś między nami", "Tylko mnie poproś do tańca", "Wielka dama", "Puszek okruszek", "Radość najpiękniejszych lat", "Nic nie może wiecznie trwać", "Tin Pan Alley", "Im więcej ciebie tym mniej", "Tyle słońca w całym mieście.

Hołd złożony wielkim artystom

Choć koncert będzie podróżą do lat minionych, nie zabraknie w nim nowoczesnych akcentów. Widowisko zostanie zrealizowane z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii scenicznej, niezwykłych wizualizacji, które będą wprowadzeniem do piosenek, wykorzystując narrację prowadzoną przez przyjaciół muzycznej pary.

Koncert "Życia mała garść" będzie hołdem złożonym wielkim artystom, których kompozycje wciąż inspirują i zachwycają. Niektóre piosenki nigdy nie tracą blasku, są głosy, które wciąż rozbrzmiewają w naszych sercach, a historie, które się z nimi wiążą, zasługują na to, by je przypominać. To wydarzenie będzie taką retrospekcją, która pokaże, jak wielką siłę ma muzyka, a do tego potrafi łączyć pokolenia. Zapraszam na wyjątkowy wieczór z twórczością Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego. Wzruszeń nie zabraknie i jestem pewien, że będzie zjawiskowo - mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która wyprodukuje koncert.

Natalia Kukulska: Kolejne wykonania dają piosenkom nowe życie

Kierownictwo artystyczne nad wydarzeniem objęła Natalia Kukulska, córka Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego.

Ten koncert to dla mnie osobiste przeżycie pełne wzruszeń. Jestem szczęśliwa, że po tylu latach dorobek artystyczny moich rodziców cieszy się nadal żywą pamięcią i sympatią publiczności, a kolejne wykonania dają ich piosenkom nowe życie i cały czas możemy je odkrywać na nowo. Wspaniałe aranżacje Adama Sztaby zyskały nowych, nietuzinkowych i nieoczywistych wykonawców. Przeżyjmy razem tę życia garść okraszoną niezapomnianą muzyką. Zapraszam z całego serca - mówi Natalia Kukulska.

Wydarzenie "Życia mała garść" odbędzie się 12 października 2025 roku w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety dostępne od 28 lutego o godzinie 10:00 na www.biletserwis.pl.