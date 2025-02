5 lipca na stadionie Villa Park w Birmingham Black Sabbath zagra ostatni koncert w oryginalnym składzie - z Ozzy Osbournem. Wydarzenie nazwano "Back To The Beginning". Zyski z koncertu zostaną przekazane na cele charytatywne.

Ozzy Osbourne / London Entertainment / SplashNews.com / East News

Zespół Black Sabbath, legenda heavy metalu, oficjalnie zakończył swoją działalność w lutym 2017 roku. Ostatnie lata grywał w różnych składach. Charyzmatyczny frontman, którym był Ozzy Osbourne, już dużo wcześniej opuścił zespół i kontynuował swoją przygodę z muzyką jako solista. Na początku 2023 r. stan zdrowia muzyka zmusił go jednak do zakończenia aktywności artystycznej.

Podczas koncertu 5 lipca w wystąpią: Ozzy Osbourne, gitarzysta Tony Iommi, basista Geezer Butler i perkusista Bill Ward. W tym składzie zespół wystąpił po raz ostatni w 2005 roku.

"Powrót do początku"

W oficjalnym komunikacie zacytowano wypowiedź 76-letniego Ozzy Osbourne’a: To mój czas na "powrót do początku". Czas, by wrócić do miejsca, gdzie się urodziłem. Mam ogromne szczęście, że mogę to zrobić z pomocą ludzi, których kocham. Birmingham jest prawdziwym domem metalu.

Dodał również, że w ten sposób ostatecznie pożegna się ze sceną.

Ikona muzyki hardrockowej

Zespół Black Sabbath powstał w 1968 r. w Birmingham. Już po kilku latach występów uznany został za ikonę muzyki hardrockowej i prekursora heavy metalu. W 1979 r. z grupy odszedł Ozzy Osbourne, decydując się na karierę solową. W kolejnych latach zespół grał w zmieniających się składach.

Okazjonalnie muzycy, którzy założyli zespół, spotykali się i grali nieliczne koncerty, m.in. w 1985 r., 1998 r. i 2005 r. Zespół zakończył działalność w 2017 r., mając na koncie ponad 75 mln sprzedanych płyt. Przez lata twórczość Black Sabbath była inspiracją dla muzyków na całym świecie.