Blok przy ul. Reymonta 21 w Warszawie. Mieszkanie nr 334. To tu, w latach 70. mieszkała Anna Jantar i Jarosław Kukulski. To tu, swoje pierwsze kroki stawiała ich córka, Natalia Kukulska. Dziś, w obecności fanów oraz samej artystki odsłonięto mural upamiętniający małżeństwo artystów.

/ Anna Zakrzewska / RMF FM

O upamiętnienie Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego od lat zabiegali fani oraz mieszkańcy dzielnicy, z którą artyści związani byli przez lata. Po przeprowadzce do Warszawy zamieszkali w niewielkiej kawalerce na ulicy Słowackiego na Żoliborzu, niedaleko Teatru Komedia.

Po narodzinach córki Natalii przeprowadzili się do większego mieszkania przy al. Reymonta 21 na nowopowstałym osiedlu Wawrzyszew.

Dla mnie te wspomnienia zawsze były żywe. Mieszkałam tu jako dziecko, to tu stawiałam pierwsze kroki, moje pierwsze spacery, pierwsze wycieczki. Każdą ścieżkę mam tu wydeptaną, do szkoły, do sklepu, na podwórko. Wiele się tu nie zmieniło. To było małe mieszkanie, w którym dużo się działo. To tutaj powstawały największe przeboje mojej mamy, które pisał dla mojej mamy tata. To tutaj w pracowni było małe pianino, a rodzice spotykali się z autorami tekstów - mówiła podczas odsłonięcia muralu Natalia Kukulska.

To tu, w domowym zaciszu ok. 64-metrowego mieszkania znajdującego się na trzecim piętrze razem z mężem Jarosławem Kukulskim tworzyli kolejne przeboje. Po latach córka artystów Natalia Kukulska odnalazła nagrania audio, zarejestrowane na domowym magnetofonie, dokumentujące proces twórczy piosenkarki i kompozytora.

Podczas uroczystości można było także obejrzeć fotografię z rodzinnego albumu artystów.

/ Anna Zakrzewska / RMF FM

Cieszę się, że dzielnica Bielany wyszła z taką inicjatywą. Wiem, że jest jeszcze pomysł na postawienie tablicy pamiątkowej przy klatce. Cieszę się też, że ten mural ma taki kształt, że jest wkomponowany w tę wielką płytę, z której powstawały wtedy bloki. Jest przepiękny i myślę, że warszawiacy mają teraz naprawdę co podziwiać – dodaje artystka.

Mural zaprojektował Adam Żebrowski, grafik znany między innymi ze stałej współpracy z Teatrem Wielkim Operą Narodową, gdzie od lat tworzy plakaty spektakli. Jest też autorem okładek płyt Natalii Kukulskiej i wieloletnim przyjacielem rodziny.

/ Anna Zakrzewska / RMF FM