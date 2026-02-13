​W ręce łódzkich policjantów trafiło ponad 19 ton tytoniu z przemytu, który przejęli pod Pabianicami. Prawdopodobnie miał trafić do jednej z nielegalnych fabryk. Straty Skarbu Państwa szacuje się na ponad 22 milionów złotych. Policja podkreśla, że to kolejne tak duże przejęcie kontrabandy przez Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Trzy dni temu prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie przemytu 1000 ton tytoniu.

Policja pod Pabianicami przejęła ponad 19 ton tytoniu, który pochodził z przemytu / KWP Łódź / Policja

O przejęciu transportu przemyconego tytoniu poinformował w piątek mł. asp. Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Z informacji policjanta wynika, że policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Łodzi przejęli ponad 19 ton tytoniu, co do którego straty Skarbu Państwa na podatkach szacuje się na ponad 22 mln zł.

Zatrzymaliśmy dwóch mężczyzn w wieku 40 i 42 lat. W Prokuraturze Rejonowej w Łasku obaj usłyszeli zarzuty dokonania oszustw podatkowych - powiedział PAP Piliński.

Policja: Znaleźliśmy pudła wypełnione tytoniem

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zdobyli informację o magazynie jednej z grup przestępczych handlujących tytoniem, który funkcjonuje we wsi pod Pabianicami. Kiedy dotarli na miejsce, natrafili na kilka samochodów dostawczych zaparkowanych na nieogrodzonej posesji. Sprawdzając jeden z nich wyczuli silny, charakterystyczny zapach tytoniu.

Policja przejęła 19 ton tytoniu pochodzącego z przemytu Policja

Podejrzewając, że zaparkowane pojazdy służą za magazyn, policjanci otworzyli wszystkie pojazdy na tej posesji. We wnętrzach trzech samochodów dostawczych znaleźliśmy kartonowe pudła wypełnione suszem tytoniowym. Łącznie przejęliśmy 99 wielkogabarytowych kartonów z wysuszonymi liśćmi tytoniu o łącznej wadze ponad 19 ton - powiedział Piliński.

Straty oszacowano na 22 milionów złotych

Prowadzący śledztwo w tej sprawie prokurator z Prokuratury Rejonowej w Łasku ocenił, że uszczuplenie należności podatkowych Skarbu Państwa przekracza 22 mln zł.

To kolejne tak duże przejęcie tytoniowej kontrabandy przez kryminalnych z KWP w Łodzi. Zaledwie trzy dni temu (10 lutego) Prokuratura Okręgowa w Łodzi skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko grupie przestępczej, która przemyciła do Polski prawie 1000 ton tytoniu i poza prowadzeniem własnych zakonspirowanych fabryk tytoniu, zaopatrywała inne grupy przestępcze.

W tej sprawie oskarżeniem objętych zostało 11 osób, a straty Skarbu Państwa szacuje się na 632 mln zł. Policja nie ujawnia, czy nowe śledztwo ma jakikolwiek związek z poprzednią sprawą, czy zatrzymani to członkowie innego, działającego w Łódzkiem gangu przemytników i handlarzy tytoniem.