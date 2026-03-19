​Powietrze w Łodzi, Łasku i Radomsku może nie być krystalicznie czyste. Służby środowiskowe wydały w czwartek ostrzeżenia dotyczące ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10. Zła jakość powietrza może wystąpić także w Pabianicach. Przyczyną pogorszenia warunków jest brak wiatru, który sprzyja powstawaniu smogu.

Zła jakość powietrza w woj. łódzkim – alarm smogowy w kilku miastach

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska poinformował, że w Łodzi, Łasku i Radomsku istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10, wynoszącego 150 mikrogramów na metr sześcienny. Największe zagrożenie dotyczy centrów miast i może utrzymywać się do końca dnia. Sytuację pogarszają warunki meteorologiczne, które utrudniają rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, zwłaszcza przy wzmożonej emisji z domów i mieszkań.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca mieszkańcom unikanie aktywności na świeżym powietrzu oraz ograniczenie wietrzenia pomieszczeń.

W Pabianicach prognozowane jest przekroczenie tzw. poziomu informowania, czyli 100 mikrogramów na metr sześcienny dla pyłu PM10. To dwukrotność dobowej normy jakości powietrza, która wynosi 50 mikrogramów.

Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, od 2019 roku alarm smogowy ogłaszany jest po przekroczeniu średniej dobowej wartości 150 mikrogramów na metr sześcienny dla pyłu PM10 (wcześniej było to 300 mikrogramów).

Więcej informacji o jakości powietrza można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: powietrze.gios.gov.pl