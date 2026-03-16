Ponad 21 tysięcy porcji zupy wydano tej zimy w łódzkim autobusie dla bezdomnych i potrzebujących. To niemal o połowę więcej niż w poprzednich latach - informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. Wzrost liczby wydanych posiłków to efekt wyjątkowo mroźnej zimy, która szczególnie dotknęła osoby w kryzysie bezdomności.

Autobus, oznakowany i przystosowany do wydawania ciepłych posiłków, kursował przez 105 nocy, zatrzymując się na pięciu przystankach w mieście. Każdego wieczoru wydawano średnio 206 porcji zupy z pieczywem, a także herbatę, ciepłą odzież i koce. Osoby potrzebujące noclegu były odwożone do noclegowni.

Najwięcej posiłków rozdano w styczniu - blisko 6,4 tysiąca. Rekord padł w nocy z 28 na 29 grudnia, kiedy wydano aż 306 porcji podczas jednego wieczoru.

Dodatkowe wsparcie oferowała Świetlica dla Osób Bezdomnych przy al. Piłsudskiego 127, gdzie od grudnia do połowy marca wydano prawie 2,9 tysiąca obiadów. Świetlica zapewniała także możliwość ogrzania się, napoje oraz uzupełnienie garderoby.

Obie inicjatywy prowadzi Koło Łódzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Miasto Łódź przeznaczy w 2026 roku na ich realizację ponad 140 tysięcy złotych. Autobus dla bezdomnych wyruszy ponownie 1 grudnia, rozpoczynając 23. sezon działalności. Wtedy także otwarta zostanie wspomniana świetlica.