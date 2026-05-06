Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku 41-letnią urzędniczkę z Pucka, która przyjęła 10 tys. zł w zamian za wydanie pozytywnej decyzji na użytkowanie lokalu. Zatrzymano także 49-letniego urzędnika. Oboje usłyszeli zarzuty.
41-letnia kobieta przyjęła pieniądze w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Dla 49-letniego urzędnika - według ustaleń śledczych - przeznaczona była łapówka.
Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze zarzuty:
- płatnej protekcji,
- czynnej i biernej korupcji,
- poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze:
- dozór policyjny,
- zakaz kontaktowania się i zbliżania,
- zakaz opuszczania kraju,
- poręczenia majątkowe sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Dodatkowo wobec urzędnika zastosowano zawieszenie w czynnościach służbowych oraz zakaz wykonywania zawodu na czas trwania śledztwa.
Za przestępstwa korupcyjne grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.