Mieliśmy umowę i myślę, że on nas zdradził - tak o premierze Węgier Viktorze Orbanie mówił premier Finlandii Petteri Orpo przed szczytem UE w czwartek w Brukseli. Jak podkreślał Orpo, szef węgierskiego rządu wykorzystuje Ukrainę jako broń w swojej kampanii wyborczej. Sam Orban powiedział przed szczytem, że Budapeszt nie podejmie żadnych korzystnych decyzji dla Ukrainy, dopóki przez rurociąg Przyjaźń nie będzie płynąć na Węgry ropa.

Premier Węgier Viktor Orban / JOHN THYS/AFP/East News / East News

Orpo podkreśla, że premier Węgier wykorzystuje Ukrainę jako narzędzie w swojej kampanii wyborczej.

Orpo podkreśla, że premier Węgier wykorzystuje Ukrainę jako narzędzie w swojej kampanii wyborczej.

Węgry blokują 90 mld euro unijnej pożyczki dla Ukrainy. Pożyczka ta została przyjęta na szczycie w grudniu przez przywódców krajów UE, w tym przez Orbana. Teraz Orban blokuje pożyczkę, uzależniając swoją zgodę od wznowienia przez Ukrainę tranzytu ropy uszkodzonym rurociągiem Przyjaźń.

Przesył rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń został wstrzymany pod koniec stycznia po uszkodzeniu go w rosyjskim ataku na Ukrainę. Ukraina przekazała, że ropociąg jest obecnie remontowany. Węgry i Słowacja, kolejny odbiorca surowca, oskarżają jednak Kijów o celowe wstrzymywanie tranzytu.

Orban twardo obstaje przy swoim

Przed rozpoczęciem szczytu Orban został zapytany przez dziennikarzy, czy Węgry są gotowe odblokować 90 mld euro unijnej pożyczki dla Ukrainy.

Węgierski premier powiedział, że stanowisko jego kraju jest jasne. Nie podejmiemy żadnych decyzji korzystnych dla Ukraińców, dopóki nie dostaniemy naszej ropy - oświadczył.

Orban dodał, że dopiero po odblokowaniu tranzytu ropy będzie można otworzyć "nowy rozdział" w kontaktach na linii Kijów-Budapeszt. Podkreślił, że brak dostaw ropy to dla jego kraju kwestia przetrwania.

Tu nie chodzi o politykę, to chodzi o naszą egzystencję. Otrzymanie tej ropy to dla Węgrów kwestia przetrwania. Bez niej węgierskie gospodarstwa domowe i firmy zbankrutują - powiedział polityk, dodając, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powinien zrozumieć, że to nie jest "polityczna gra".

Orban nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy Węgry odblokują również 20. pakiet sankcji UE wobec Rosji.

Premier Finlandii: To nie jest dobre

Zdaniem premiera Finlandii Orban wykorzystuje Ukrainę jako broń w swojej kampanii wyborczej. To nie jest dobre; mieliśmy umowę i myślę, że on nas zdradził - podkreślił Petteri Orpo.

Musimy znaleźć rozwiązanie, jak pójść naprzód - ocenił Orpo. Zachęcam Ukrainę i Komisję Europejską do znalezienia rozwiązania w kwestii rurociągu. Najważniejszą kwestią jest to, jak zadbamy o finansowanie Ukrainy - zaznaczył.

Zapytany, czy rurociąg dostarczający rosyjską ropę na Węgry i Słowację powinien zostać naprawiony z unijnych pieniędzy, odpowiedział, że czeka na propozycję Komisji Europejskiej.

Ufam Komisji i dobrej współpracy z Ukrainą w tej sprawie - podkreślił.