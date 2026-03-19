Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w Łodzi przechwycili niemal 13 kilogramów marihuany ukrytej w przesyłkach kurierskich nadanych w Hiszpanii. Wartość przejętych narkotyków oszacowano na blisko 635 tysięcy złotych. W akcji kluczową rolę odegrał pies służbowy Furia.

Do ujawnienia przemytu doszło podczas kontroli w sortowni przesyłek na terenie Łodzi. Funkcjonariusze KAS sprawdzali paczki, które trafiły do Polski z Hiszpanii.

W trzech z nich natrafili na podejrzany susz roślinny. Przeprowadzone badanie narkotestem potwierdziło, że jest to marihuana. Wartość zatrzymanych narkotyków oszacowano na niemal 635 tys. zł.

Pies Furia na tropie narkotyków

W działaniach uczestniczył specjalnie przeszkolony pies służbowy o imieniu Furia. To właśnie dzięki jego umiejętnościom udało się wytypować przesyłki, w których ukryto nielegalny towar.

"Przesyłki nadane były w Hiszpanii i miały trafić do różnych odbiorców w woj. łódzkim. W kontroli i w wytypowaniu przesyłek brał udział pies służbowy Furia przeszkolony do wyszukiwania środków odurzających" - przekazała rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej - Justyna Pasieczyńska.

Zgodnie z obowiązującym prawem, za wewnątrzwspólnotową dostawę i nabycie narkotyków grozi wysoka grzywna oraz kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Sprawą zajmują się obecnie odpowiednie służby, które ustalają tożsamość odbiorców przesyłek i szczegóły procederu.