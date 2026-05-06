W środę po godz. 17 doszło do karambolu na autostradzie A4 w Katowicach. Na 337 kilometrze w kierunku Wrocławia zderzyło się pięć pojazdów - cztery auta osobowe i ciężarówka. Według najnowszych informacji trasa jest już przejezdna.
Jak podaje śląska policja, w wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Kierowcę Seata przetransportowano do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, natomiast pasażerkę - karetką.
Początkowo autostrada na tym odcinku była całkowicie zablokowana, a następnie ruch odbywał się wyłącznie lewym pasem. Po godz. 20 służby podały, że droga została odblokowana.