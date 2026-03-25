Dwie ciężarówki zderzyły się w środę przed południem na drodze ekspresowej S8 pod Zduńską Wolą (Łódzkie). Jeden z pojazdów się przewrócił.

Wypadek na S8 koło Zduńskiej Woli

W środę przed godz. 11 między węzłami Zduńska Wola Wschód i Zduńska Wola Zachód zderzyły się dwa ciągniki siodłowe z naczepami. W wyniku zderzenia jeden z pojazdów się przewrócił.

Nikt nie został ranny, ale samochody blokują część drogi. Na miejscu pracują policjanci z drogówki, a ruch odbywa się lewym pasem jezdni - powiedział PAP mł. asp. Katarzyna Biniaszczyk z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

GDDKiA w Łodzi poinformowała przed godz. 12, że jezdnia w kierunku Wrocławia została zablokowana na czas pracy holownika, który ma usunąć uszkodzone pojazdy.

Obecnie na S8 powstał prawie 4-kilometrowy korek. Od strony Łodzi utrudnienie można ominąć, zjeżdżając na węźle Zduńska Wola Wschód i przez Karsznice dojechać do DW482, a następnie, jadąc tą drogą przez Zduńską Wolę w kierunku Sieradza, za miejscowością Czechy wrócić na S8 na węźle Zduńska Wola Zachód.

Według dyżurnego Punktu Informacji Drogowej GDDKiA utrudnienia na S8 w tym miejscu potrwają co najmniej do godz. 13.30.