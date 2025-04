J​edna osoba zginęła, a cztery trafiły do szpitala po dachowaniu samochodu osobowego, do którego doszło na autostradzie A2 między węzłami Łowicz i Łódź Północ. Na trasa w kierunku Poznania występują utrudnienia.

Śmigłowiec LPR / Shutterstock

Do wypadku doszło w sobotę około godz. 8 na 368. kilometrze autostrady A2 w kierunku Poznania.

W okolicy miejscowości Nowostawy Dolne doszło do dachowania samochodu osobowego, który wypadł z jezdni - poinformował oficer prasowy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi bryg. Jędrzej Pawlak.

Jako pierwszy akcję ratowania uczestników wypadku rozpoczął ratownik medyczny, który akurat znalazł się w tym miejscu. Ewakuował on wszystkie osoby z pojazdu. Niestety, 38-letni mężczyzna już nie żył. Ranną kobietę w wieku 42 lat do szpitala zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a trzy dziewczęta w wieku od 11 do 16 lat - pogotowie ratunkowe - przekazał Pawlak.

GDDKiA przekazała, ze utrudnienia na odcinku A2 między węzłami Łowicz i Łódź Północ w kierunku Poznania będą występować do godz. 11.