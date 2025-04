Widziałeś mężczyznę brodzącego po pas w wodzie w Parku Poniatowskiego w Łodzi? Nic dziwnego! To część poważnego projektu naukowego Uniwersytetu Łódzkiego.

Prof. Piotr Minias z UŁ badający łyski w Parku im. Poniatowskiego w Łodzi / Agnieszka Wyderka / RMF FM

W łódzkim Parku Poniatowskiego można było zobaczyć nietypowy widok: mężczyzna brodzący po pas w wodzie. Ten niecodzienny obrazek okazał się częścią ważnego projektu naukowego prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki.

Profesor Piotr Minias z Katedry Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji UŁ został przyłapany na gorącym uczynku podczas badania ptaków wodnych. Dokładnie chodzi o łyskę, tajemniczego ptaka, który coraz śmielej kolonizuje miejskie tereny.

Czarny ptak z charakterystyczną białą blaszką i białym dziobem znalazł się w centrum szczegółowych obserwacji naukowców z UŁ. Profesor Minias wyjaśnia, że gatunek ten jest doskonałym modelem do badania procesów ekologicznych i zmian zachodzących w miejskim ekosystemie, które skłaniają te ptaki do osiedlania się w miastach.

Ciekawostką jest, że łyski, mimo iż przypominają kaczki, są spokrewnione z żurawiami. To tak naprawdę chruściele.

Jednym z elementów projektu naukowego jest długotrwałe obrączkowanie ptaków. Natomiast dzięki specjalnym znacznikom (w postaci białych obroży na szyi) naukowcy mogą łatwo monitorować ich ruchy, miejsca gniazdowania czy zachowania społeczne (takie, jak łączenie się w pary), nie zakłócając przy tym ich spokoju.

Ciekawe wyniki obserwacji

Kontrola gniazd, którą przeprowadzał profesor Minias, dostarcza informacji o liczbie jaj czy wielkości zniesienia. Naukowiec przy tej okazji zbierał też inne dane m.in. czy ptaki zachowują się agresywnie przy gnieździe.

Okazuje się, że łyski osiedlające się w przestrzeniach miejskich wykazują wyższy poziom agresji, co pozwala im skuteczniej bronić gniazd. Jednocześnie jednak są mniej bojaźliwe wobec ludzi, co świadczy o ich zdolności do adaptacji i przetrwania w zmieniających się warunkach.

Badania naukowe mają na celu zrozumienie, jak ptaki dostosowują się do miejskiego życia. Odkrycia przyrodników mogą przynieść cenne wnioski dla dalszego współistnienia człowieka z naturą w przestrzeni miast.

Łyski mają się w Łodzi całkiem dobrze i z roku na rok przybywa tych pięknych czarno-białych ptaków.