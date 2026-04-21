Kancelaria Prezydenta RP nadała tytuł profesora belwederskiego Maciejowi Chałubińskiemu, cenionemu alergologowi, specjaliście immunologii i chorób wewnętrznych. Nikt w kancelarii nie zorientował się, że ceniony lekarz od kilku miesięcy nie żyje.

O pomyłce Kancelarii Prezydenta RP poinformował Puls Medycyny, branżowy serwis dla lekarzy i kadry menedżerskiej sektora medycznego.

Prof. Chałubiński zmarł w sierpniu 2025 r.

W ubiegłym tygodniu w "Monitorze Polskim" opublikowano postanowienie prezydenta w sprawie nadania tytułów profesora, m.in. dla Macieja Chałubińskiego. Postanowienie datowane jest na 18 lutego 2026 r.

Tymczasem o śmierci prof. Chałubińskiego poinformowały w sierpniu 2025 r. Polskie Towarzystwo Alergologiczne oraz jego uczelnia - Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

"Prowadzone są działania zmierzające do skorygowania zaistniałej sytuacji" - zapewniło Puls Medycyny Biuro Mediów i Listów Prezydenta KPRP.

Wniosek o nadanie tytułu miał wpłynąć w 2025 r. z Rady Doskonałości Naukowej. W trakcie jego procedowania KPRP nie otrzymała informacji o śmierci łódzkiego alergologa. KPRP miałą dowiedzieć się o tym już po podpisaniu wniosku przez prezydenta - w ten sposób wyjaśnia pomyłkę Biuro Mediów i Listów Prezydenta KPRP.

Tytuł profesora nie może być nadany osobie zmarłej - tak stanowią przepisy.

Prof. Chałubiński - wybitny alergolog

Prof. Maciej Chałubiński zmarł 25 sierpnia 2025 r. w wieku 48 lat. Był cenionym alergologiem, specjalistą immunologii i chorób wewnętrznych, członkiem zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Kierował Kliniką Immunologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, był autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, współautorem podręczników medycznych. Pełnił funkcję redaktora naczelnego pisma "Alergia Astma Immunologia - przegląd kliniczny".



