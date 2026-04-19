Paweł Swinarski, kontrowersyjny youtuber, posądzany o szerzenie rosyjskiej dezinformacji, może opuścić Radę Nowych Mediów - dowiaduje się dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Radę powołał w środę prezydent Karol Nawrocki.

Paweł Swiniarski został powołany do Rady Nowych Mediów

Pałac Prezydencki rozważa teraz wycofanie Swinarskiego z Rady, bo otoczenie Karola Nawrockiego przestraszyło się fali krytyki, jaka spadła na pałac za tę nominację. Media od razu przypomniały, że youtuber dzień po wtargnięciu rosyjskich dronów nad Polskę we wrześniu zeszłego roku sugerował, że mogły one nadlecieć z Ukrainy, a to idealnie wpisywało się w rosyjską narrację . Albo to rosyjski, mniej lub bardziej celowy atak, albo to była ukraińska prowokacja, w której użyto rosyjskich dronów, aby wciągnąć nas do wojny - powiedział wtedy Paweł Swiniarski, który w sieci przestawia się jako Paweł Sviniarski.

Powołanie youtubera mocno krytykują politycy obozu władzy.

To jest wyjątkowo bulwersujące i na pewno kompromitujące dla prezydenta Nawrockiego i to, że on się w ogóle zastanawia. To są wszystko informacje publicznie jawne, wystarczy wpisać dane do przeglądarki internetowej, żeby człowieka sprawdzić - stwierdziła Agnieszka Pomaska z Koalicji Obywatelskiej.

To jest dramatyczna wręcz sytuacja, że w takiej Radzie zasiada ktoś, kto nigdy nie powinien mieć moralnego mandatu. Jest to kolejny element odpowiedzialności pana prezydenta Nawrockiego - zaznacza z kolei Maciej Żewno z Polski 2050.



Odpowiedź z obozu prezydenta

Pytany o Swiniarskiego, Alvin Gajadhur z Kancelarii Prezydenta RP, tonuje nastroje.

Sprawa tego pana jest analizowana - zaznaczył. Dopytywany przez reportera RMF FM, czy to oznacza, że Swiniarski zostanie odwołany, odpowiadał: Decyzje będą podjęte po przeprowadzeniu analizy - podkreślił. A ta jest już możliwa w najbliższym tygodniu

Kto jeszcze znalazł się w Radzie?

Na stronach prezydenta czytamy, że do głównych zadań Rady będzie należało "diagnozowanie kondycji współczesnych mediów, ocena ich wpływu na społeczeństwo oraz formułowanie postulatów, dobrych praktyk i propozycji rozwiązań, w tym również o charakterze systemowym".

Przewodniczącą rady została prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Klaudia Cymanow-Sosin. Poza tym w radzie znaleźli się: Rafał Ziemkiewicz, Angelika Badan, Magdalena Baranowska, Michał Białek, Marcin Czapliński, Łukasz Gabler, Karol Gac, Agata Górnicka, Urszula Grotyńska, Marcin Kędryna, Emil Kędzierski, Łukasz Korus, Weronika Kostrzewa, Michał Lewandowski, Eryk Mistewicz, Ewelina Nycz, Anna Pawelec, Kamila Pietrzak, Klaudia Rosińska, Mikołaj Smereczyński, Paweł Swinarski, Tomasz Trzaska, Jakub Turowski, Patryk Wachnik, Łukasz Widuliński i Mateusz Wiktorowicz. W debacie politycznej kontrowersje wzbudziła szczególnie jedna osoba.